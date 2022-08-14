شهدت إحدى القرى في صعيد مصر حادثًا مروعًا، راح ضحيته 4 أشقاء صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولتهم ري أرض زراعية.

وتفصيلًا: لقي 4 أشقاء من محافظة الفيوم المصرية، مصرعهم صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرض زراعية لهم ليلًا، حيث سقط سلك كهربائي بشكل مفاجئ على أحدهم فأودى به قبل أن يلحقه إخوته أثناء محاولة نجدته له.

استغاث بإخوته.. مصري يستنجد بإخوته بعد سقوط سلك كهربائي في مياه الري ففارقو الحياه معاً#العربية pic.twitter.com/eHZok0SDAQ — العربية (@AlArabiya) August 13, 2022

تفاصيل الحادث:

الأربعة أشقاء تناولوا عشاءهم، ثم أخذوا فؤوسهم وعدتهم وعتادهم، وتوجهوا إلى الأرض الزراعية الخاصة بهم، والتي اعتادوا ريها ليلًا في هدوء وبعيدًا عن زحام جيرانهم من أجل ري أراضيهم، واتفقوا على أخذ سلك كهربائي ولمبة لينيروا عتمتهم ويسهلوا عليهم مهمة عملهم في الأرض الزراعية لينجزوه سريعًا دون أن يعرفوا أنّهم سيكونون سبب إنهاء حياتهم.

سقوط كابل كهرباء:

وأوضحت صحيفة “الوطن” المصرية، أن كابلًا كهربائيًّا من الضغط العالي سقط فجأة دون سابق إنذار على أحد الأشقاء الأربعة فصرخ من إثر صعقة الكهرباء وسقط أرضًا، بينما هرع شقيقه لإنقاذه فصعقته الكهرباء أيضًا، ثم هرع الثالث لإنقاذ شقيقيه فصعقته الكهرباء.

وجاء الأخ الرابع، وأبى أن ينجو بحياته وألقى بنفسه في أحضان أشقائه حتى صعقته الكهرباء، ولقوا جميعًا مصرعهم معًا في آنٍ واحد صعقًا بالكهرباء.

الأشقاء يحتضنون بعضهم:

وعثر الأهالي على جثث الـ 4 أشقاء يحتضنون بعضهم البعض، فأبعدوا كابل الكهرباء، ونقلوا الجثث الأربعة إلى الوحدة الصحية بعزبة عبدالوارث التابعة للوحدة المحلية بالحجر بمركز إطسا بمحافظة الفيوم (شمال صعيد مصر).