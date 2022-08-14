شهدت إحدى القرى في صعيد مصر حادثًا مروعًا، راح ضحيته 4 أشقاء صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولتهم ري أرض زراعية.
وتفصيلًا: لقي 4 أشقاء من محافظة الفيوم المصرية، مصرعهم صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرض زراعية لهم ليلًا، حيث سقط سلك كهربائي بشكل مفاجئ على أحدهم فأودى به قبل أن يلحقه إخوته أثناء محاولة نجدته له.
استغاث بإخوته.. مصري يستنجد بإخوته بعد سقوط سلك كهربائي في مياه الري ففارقو الحياه معاً#العربية pic.twitter.com/eHZok0SDAQ
— العربية (@AlArabiya) August 13, 2022
تفاصيل الحادث:
الأربعة أشقاء تناولوا عشاءهم، ثم أخذوا فؤوسهم وعدتهم وعتادهم، وتوجهوا إلى الأرض الزراعية الخاصة بهم، والتي اعتادوا ريها ليلًا في هدوء وبعيدًا عن زحام جيرانهم من أجل ري أراضيهم، واتفقوا على أخذ سلك كهربائي ولمبة لينيروا عتمتهم ويسهلوا عليهم مهمة عملهم في الأرض الزراعية لينجزوه سريعًا دون أن يعرفوا أنّهم سيكونون سبب إنهاء حياتهم.
سقوط كابل كهرباء:
وأوضحت صحيفة “الوطن” المصرية، أن كابلًا كهربائيًّا من الضغط العالي سقط فجأة دون سابق إنذار على أحد الأشقاء الأربعة فصرخ من إثر صعقة الكهرباء وسقط أرضًا، بينما هرع شقيقه لإنقاذه فصعقته الكهرباء أيضًا، ثم هرع الثالث لإنقاذ شقيقيه فصعقته الكهرباء.
وجاء الأخ الرابع، وأبى أن ينجو بحياته وألقى بنفسه في أحضان أشقائه حتى صعقته الكهرباء، ولقوا جميعًا مصرعهم معًا في آنٍ واحد صعقًا بالكهرباء.
الأشقاء يحتضنون بعضهم:
وعثر الأهالي على جثث الـ 4 أشقاء يحتضنون بعضهم البعض، فأبعدوا كابل الكهرباء، ونقلوا الجثث الأربعة إلى الوحدة الصحية بعزبة عبدالوارث التابعة للوحدة المحلية بالحجر بمركز إطسا بمحافظة الفيوم (شمال صعيد مصر).
الكابل كان في كهرباء معنى ذلك أن جهاذ الوقاية لهذا المغذي لم يفصل المغذي لحظيا وده نتيجة لأن مسؤل الوقاية بيكون ظابط جهاز الوقاية على قيم كبيرة لا يستطيع قتها جهاز الوقاية الفصل حتى يصل إلى القيمة الظبوط عليها
من النهاية المسؤلية على قطاع الوقاية بكهرباء هذه المنطقة وهذه الحوادث تتكرر ولكن قيادات الكهرباء لا تعترف بالخطأ خوفا من التعويض
أثار هذا الخبر حفيظتنا ضد الفساد (اعتمدت الجمعية العامة لشركة بجسكو خلال اجتماعها ، تعيين المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رئيسا لمجلس إدارة الشركة “بجسكو”
جاء تعيين دسوقى خلفًا للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق وصاحب الدور الكبير فى إنشاء الشركة ووضعها على خريطة الشركات الاستشارية العالمية الكبرى.
ويمتلك قطاع الكهرباء 40%من أسهم شركة بجسكو تشمل.. ٢٠% للشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تمتلك هيئة المحطات النووية ١٥% من الأسهم مقابل 5%, لشركة النظم EPS و60% لمجموعة حسن علام)
سؤال جاء في عقلي
كيف تستقيم الأمور في كافة المناقصات والأعمال الكهربائية في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية منذ عام ١٩٩٤ انشاء شركة بجسكو إلى وقتنا الحالي ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس كان بمثابة وزير مصري حتى عام ٢٠١١ تقريبا يترأس مجلس إدارتها والان رئيس كهرباء مصر يخلفه وهو في نفس المنصب للكهرباء علما بأن جميع قيادات الكهرباء لهم أبناء في هذه الشركة نظرا لرواتبها الكبيرة بل إن ابن وزير الكهرباء المهندس أحمد حسن يونس يعمل بها مدير تنفيذي وغيرهما هم أساس من العاملين بوزارة الكهرباء وأبنائهم يمنحونهم إجازات بدون مرتب للعمل في هذه الشركة والمصادر كتيرة