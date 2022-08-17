أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقالة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وتعيينه كمستشار للرئيس.

من هو طارق عامر؟

طارق عامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

وقد عين عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

شائعات سابقة

يذكر أن البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، بالتزامن مع إجراء بعض التعديلات الوزارية في مصر.

وأكد النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، في ذلك الوقت، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي باستقالته من منصبه، موضحًا أن فترة توليه منصبه تنتهي في نوفمبر من العام المقبل.