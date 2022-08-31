أعلنت وزارة الرياضة- قبل قليل- عن قبول استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي مؤقتًا.

وجاء قبول الاستقالة بسبب عدم قدرة النفيعي على سداد الالتزامات المالية على مجلسه، كذلك تم حل مجلس إدارة الراقي وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي ومعه في عضوية مجلس الإدارة كل من “تيسير الجاسم، وخالد السريحي ومحمد القنب وسعود رحيمي وطارق بن عبدالله خليفة”.

وكان النفيعي تقدم باستقالته، بعد خسارة الأهلي من الأخدود مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري يلو.

وليد معاذ بديلًا لـ ماجد النفيعي:

وأعربت جماهير الأهلي عن سعادتها بخبر استقالة النفيعي، مؤكدة أن هذا من المفترض كان يحدث منذ نهاية الموسم الماضي وهبوط الأهلي لدوري يلو.

خسارة الأخدود :

ولعب الأخدود ضد الأهلي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد، وذلك بعد تعادله ضد القيصومة في المباراة الافتتاحية.

وهبط النادي الأهلي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وكانت الجماهير تُمني النفس ببداية قوية، إلا أن النتائج دفعتها لمهاجمة إدارة ماجد النفيعي.

وكان ماجد النفيعي قد رفع راية التحدي بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو، حيث أكد استمراره في منصبه، وتعهد بالعودة إلى دوري المحترفين سريعًا، لافتًا إلى العودة أقوى وبقاء اللاعبين.

وسعى عدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي لرحيل الإدارة، وسبق أن خاطبوا وزارة الرياضة لحل مجلس إدارة الراقي.