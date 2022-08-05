شهدت منطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة على عدد من المدن والأحياء، وسط تنبيهات المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني.
#السعودية 🇸🇦
#الرياض_الان واستمرار الأمطار الغزيرة على الاحياء الجنوبية منها .. اللهم لك الحمد
#يوم_الجمعة pic.twitter.com/W7P2dgPAKm
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 5, 2022
ونشر عدد من المغردين، على وسم “الرياض الآن”، مقاطع فيديو توثق مشاهد من هطول الأمطار الغزيرة على الرياض وأحيائها الجنوبية، وعلى طريق المزاحمية ضرماء غرب العاصمة.
ووثق مقطع آخر، شوارع الرياض وهي تتحلى بالأمطار التي تهطل بقوة.
أمطار طريق المزاحمية ضرماء غرب الرياض تصوير عضو الفريق خالد بن سعود @alhantmi#الرياض_الان #أمطار_الرياض #أمطار pic.twitter.com/1V6a5bS19E
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) August 5, 2022
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نبهت، اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بعدد من التأثيرات، وذلك حتى تمام الساعة 10 مساءً.
أمطار غزيرة على الرياض:
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها: إنه من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة.
#الرياض_الان
مع نزول المطر والخير
يارب عافيه لكل من اتعبه
المرض . 🤲🏻#ساعه_استجابه pic.twitter.com/O99blJzDJU
— ﮼تركي ﮼العوده﮼الشمري (@turkkl0) August 5, 2022
وأشارت إلى أن الأمطار يصاحبها أيضًا نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وسيول.
وتتضمن المحافظات والمدن المتأثرة كلًّا من الأفلاح، الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، شقراء، ضرما السليل، حوطة بني تميم، ليلى، وادي الدواسر، مرات، القويعية، عفيف، الدوادمي، الرين، والدرعية.
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