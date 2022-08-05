شهدت منطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة على عدد من المدن والأحياء، وسط تنبيهات المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني.

ونشر عدد من المغردين، على وسم “الرياض الآن”، مقاطع فيديو توثق مشاهد من هطول الأمطار الغزيرة على الرياض وأحيائها الجنوبية، وعلى طريق المزاحمية ضرماء غرب العاصمة.

ووثق مقطع آخر، شوارع الرياض وهي تتحلى بالأمطار التي تهطل بقوة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نبهت، اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بعدد من التأثيرات، وذلك حتى تمام الساعة 10 مساءً.

أمطار غزيرة على الرياض:

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها: إنه من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة.

وأشارت إلى أن الأمطار يصاحبها أيضًا نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وسيول.

وتتضمن المحافظات والمدن المتأثرة كلًّا من الأفلاح، الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، شقراء، ضرما السليل، حوطة بني تميم، ليلى، وادي الدواسر، مرات، القويعية، عفيف، الدوادمي، الرين، والدرعية.