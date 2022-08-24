لا تزال عملية البحث عن مفقود الرياض تركي الدوسري تتواصل مع استمرار الدعوات له بأن يرده الله إلى أهله سالمًا معافى.

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا احتشد بالدعوات والأمنيات الطيبة له بالعودة والصحة والسلامة والعافية من كل مكروه وسوء.

أمنيات السلامة تحف مفقود الرياض تركي الدوسري

وقال أحد المتابعين في تويتر :” اللهم إن قلوب أهله فارغة.. املأها بفيض كرمك، ورده إلى أهله ردًا جميلًا”، فيما قال محمد الدوسري:” أسأل الله العلي القدير أن يرده لأهله ولمحبيه سالمًا غانمًا”، وأضاف مشعل الشيخ: “الله يحفظه ويرده لكم سالمًا يا رب”، وغرد علي العمري بالقول: “اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه، اجمع بينه وبين أهله ورده لهم سالمًا”.

بينما قال فهد محمد:” اللهم احفظه ورده لأهله سالمًا” وقالت مغردة أخرى: “اللهم إنا استودعناك إياه فاحفظه بعينك التي لا تنام ورده إلى أهله ردًا جميلًا يا رب يا حي يا قيوم”.

الدعاء لتركي الدوسري

وتذكر مغردون المعتقل تركي الدوسري، حيث قال معاذ العتيبي:” اللهم يا من رددت موسى لأمه ورددت يوسف لأبيه رد تركي الدوسري لأهل وأحبابه سالمًا معافى يا رب العرش العظيم”.