كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على المملكة وعدد من الدول العربية خلال الساعات المقبلة، حيث توقع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

هطول أمطار غزيرة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة الصيفية مستمرة، فمتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، من اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، جازان، الباحة، مكة، المدينة، والإمارات وعُمان.

وأضاف أنه من المتوقع أجواء حارة نهارًا، حيث تكون أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام على المملكة.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وتوقع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية.