أكدت مصر استمرار جهودها لمنع التصعيد بين غزة وإسرائيل بعد قيام الأولى بالقصف صباح اليوم الجمعة، على القطاع، بزعم استهداف قيادييين في تنظيم الجهاد.

وقالت مصادر مصرية في تصريحات لقناة العربية: “إن وفدا أمنيا مصريًا سيتحرك إلى تل أبيب للتهدئة في غزة، علمًا بأن القاهرة⁩ تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع ⁧غزة⁩ واحتواء الموقف”.

استمرار الجهود المصرية

وشددت المصادر على عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن.

كما لفتت إلى أن مصر ⁩أكدت خلال اتصالاتها على ضرورة توقف العملية العسكرية في قطاع ⁧غزة⁩ وعدم التصعيد العسكري بالقطاع في أعقاب سقوط قتلى ومصابين بينهم أطفال.

يذكر أن القوات الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ عقب رد قطاع غزة على قصف الصباح، بإطلاق صواريخ صوب تل أبيب.

وقد أعلنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أن قوات خاصة ومدفعية تابعة لها هاجمت نقاطاً عسكرية لحركة الجهاد، اليوم الجمعة، بعد قصف أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة أدت لمقتل قيادي بارز فيها.

مقتل 10 وإصابة 55

ووفٌقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الجمعة، فقد ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 10 قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فضلًا عن إصابة 55 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “إن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات صاروخية على غزة، والطائرات الإسرائيلية قصفت محيط برج فلسطين في حي الرمال، وقصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة شراب العسل شرق خان يونس جنوب القطاع”.