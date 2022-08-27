أصدر مركز طقس العرب، تنبيهًا باستمرار تأثير الحالة المطرية الصيفية “مدار 22” على غرب المملكة، اليوم السبت نهاية عطلة الأسبوع.

استمرار الأمطار الرعدية:

وقال المركز: إن أحدث التنبؤات الجوية المستخرجة من نواتج ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية تشير إلى استمرار متوقع في الأمطار الرعدية على أجزاء من غرب المملكة خلال الأيام القادمة ناتجة عن الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتسبب بهذه الحالة الماطرة “مدار 22”.

وتفصيلًا: من المتوقع تجدد تأثر القطاع الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة السبت 27 أغسطس، حيث تبقى فرص تشكل التكونات الركامية فترة الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وصولًا لأجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة وغرب منطقة الرياض إداريًّا.

أمطار غزيرة:

وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانًا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية، وتتسبب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

كما يتوقع أن تمتد السحب الركامية الممطرة لبعض المنحدرات الغربية وربما السواحل أحيانًا، لتشمل الأمطار اجزاء من سواحل جازان وعسير وجنوب مكة المكرمة.

انخفاض الحرارة عن المعتاد:

وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار في أغلب مناطق المملكة باستثناء المُرتفعات، وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون شمالية غربية نشطة في أجزاء من سواحل البحر الأحمر والمناطق الغربية، وتتهيأ الفرصة ساعات الصباح الباكر لتشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة وسواحل الشرقية وقد تشمل الدمام.