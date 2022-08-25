لا يزال وسم “العودة للدراسة” يتصدر موقع “تويتر”، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1444، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم.

استمرار تحضيرات المدارس

ودشن المغردون على موقع “تويتر”، وسم العودة للدراسة، متمنين للطلاب أن يكون عامهم حميدًا جديدًا مليئًا بالنشاط والتميز.

فيما لا تزال تحضيرات المدارس مستمرة للعودة للدراسة والعام الجديد، حيث أوضحت المدرسة الإبتدائية 228 التابعة لإدارة الرياض أنها تواصل تسليم الكتب للطلاب بجميع مراحلهم.

بداية الدراسة

ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، حسبما حددت وزارة التعليم في التقويم الدراسي الجديد لعام 1444.

وفي التقويم الدراسي 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسة في 28 أغسطس 2022م الموافق 1 صفر من عام 1444هـ.