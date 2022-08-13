يواصل مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي بإشراف كليات عنيزة الأهلية، أنشطة وفعاليات المركز الصيفي لفتيات المرحلة الابتدائية.

وتستمر الفعاليات لفترة ثلاثة أسابيع، وذلك خلال الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة مزيجًا متنوعًا ومتكاملًا منها الرياضية والفنية والذهنية والثقافية والاجتماعية، بهدف إطلاق طاقات الفتيات وإبراز مواهبهن وإبداعاتهن المختلفة، فضلًا عن تعليمهن كيفيّة استغلال أوقات الإجازات الصيفية بشكل مفيد، ضمن بيئة آمنة ومرافق مجهزة بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية والترفيهية المناسبة لمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت مديرة مركز الأميرة نورة، المهندسة ندى النزهة، أن المركز الصيفي يقدم للفتيات المتعة والترفيه والإثارة من خلال مجموعة من الأنشطة الهادفة، التي تساعد على نمو شخصية الفتاة وتوسيع مداركها وتنمية قدراتها الإبداعية، والاستمتاع بقائمة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية.

كما يقدم الدورات التدريبية المختلفة في عدة مجالات، منها دورة المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والأعمال اليدوية الفنية والتفاعلية المختلفة التي يقدمها المركز الصيفي، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.