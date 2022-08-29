مع توافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، واقتحام القصر الرئاسي، إثر إعلان رجل الدين الشيعي في وقت سابق اليوم الاثنين، اعتزاله السياسة نهائيًّا، تصاعد التوتر في البلاد أفاد مراسل “العربية” بوقوع اشتباك بالأسلحة المتوسطة قرب المنطقة الخضراء.

فيديو متداول لاشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري ومسلحي الحشد في البصرة

#العربية pic.twitter.com/VgEUzFShjF — العربية (@AlArabiya) August 29, 2022

قاذفات آر بي جي:

كما تم استخدام قاذفات “آر بي جي” في الاشتباكات الجارية بالمنطقة الخضراء ببغداد، كما أكدت مصادر العربية: استهداف القصر الحكومي في بغداد بصواريخ.

استخدام قاذفات "أر بي جي" في الاشتباكات الجارية بالمنطقة الخضراء ببغداد

#العربية pic.twitter.com/HINAC2J2uM — العربية (@AlArabiya) August 29, 2022

وذكرت مصادر “العربية” أن هجوم طال مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين ببغداد.

كما أظهرت صور متداولة إطلاق نار على مقر سرايا السلام التابع للصدر في البصرة.

وأفادت أنباء عن استهداف مقر ميليشيا حزب الله العراقي في البصرة.

صور متداولة لإطلاق نار على مقر سرايا السلام التابع للصدر في البصرة

#العربية pic.twitter.com/zXO584axhr — العربية (@AlArabiya) August 29, 2022

اشتباكات مسلحة:

وأظهر فيديو آخر متداول اشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري ومسلحي الحشد في البصرة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن حظر تجول شامل في عموم البلاد، بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن كان مقتصرًا في وقت سابق على بغداد فقط.

أتى هذا القرار فيما استمر توافد أنصار الصدر الحانقين إلى العاصمة، وسط وقوع اشتباكات مع مسلحين من الحشد، الذين أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، بحسب ما أفادت رويترز.

بالتزامن أعلنت مدينة الصدر الاستنفار، فيما خرج أيضًا عدد من الصدريين إلى الشوارع في البصرة، وذي قار، وميسان، جنوب البلاد، وسط توقعات بأن تلتحق بها أيضًا محافظات جنوبية أخرى.