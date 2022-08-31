توقع مركز طقس العرب أن تبقى فرص الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة اليوم الأربعاء.

اتساع رقعة الأمطار الرعدية

في حين يتسع نطاق رقعة الأمطار الرعدية من جديد غدا الخميس، بحيث تشمل أجزاء عدة من المرتفعات الجنوبية الغربية مما قد يتسبب بِجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام شمال غرب المملكة إلا أنها تكون ضمن معدلاتها في باقي المناطق، ويكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة نهاراً في أغلب المناطق باستثناء المرتفعات.

ومن المتوقع أن يتحول الطقس ليلاً ليصبح مائلاً للحرارة ورطبًا على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب الخفيف في بعض المناطق.

تدفق الرطوبة

ويتزايد تدفق الرطوبة المدارية من بحر العرب لأجواء المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس، وينتج عن ذلك الأمر اتساع في نطاق ونشاط السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تشمل أجزاء عدة من مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد لأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة بما فيها الطائف، لتهطل زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق متفرقة ربما تكون غزيرة في بعض الأحياء وتترافق مع تساقط البرد مما قد يتسبب بجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.