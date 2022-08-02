لا يزال الجمهور السعودي يترقب نتائج قضية نادي النصر ضد كل من لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله وإداري نادي الاتحاد حامد البلوي.
محمد الدويش :#النصر دفع المال ليحصل على تسجيلات "حمدالله" ..
سعود الصرامي :
كلام خطير !
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami @Aldowayesh pic.twitter.com/jVQeIAXtd7
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 1, 2022
وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.
تطور جديد في قضية حمدالله
وأضاف أن بعضًا من مسؤولي النصر طلبوا فحص بصمة الصوت، قبل دفع الأموال؛ للتأكد من صحة هذه التسجيلات.
وأضاف أن اللجان المتخصصة في القضية، ستأخذ بهذه التسجيلات إذا كانت صحيحة، لإدانة الاتحاد، حتى ولو جاءت بشكل غير قانوني.
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