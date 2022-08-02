ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

تطور جديد في قضية حمدالله

وفجر القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش مفاجأة مدوية في القضية، باعترافه في تصريحات لـ قناة 24 الرياضية أن النصر أنفق أموالًا ضخمة، لنيل التسجيلات الصوتية، في قضية اللاعب المغربي.