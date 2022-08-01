عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعاً لها في مدينة أبها، برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الجنيبي (عن بُعد)، وفي حضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي وأعضاء اللجنة.

حيث اعتمدت اللجنة مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى اعتماد موعد المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم الأحد القادم 7 أغسطس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

كما اطلعت اللجنة على تقارير اللجان الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي، حيث قدم رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الجنيبي شكره لأعضاء اللجنة وكافة اللجان، على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في نجاح جميع المباريات.

بينما قدم الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره لكل اللجان ولإدارة البطولة وللأمانة العامة في الاتحاد العربي لكرة القدم، على الجهود التي بذلت في مباريات الدور ربع النهائي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

كما تقدم بالشكر لشركة العالمية والقنوات الرياضية السعودية وقنوات SSC الرياضية وكافة القنوات العربية التي قامت بنقل مباريات ربع النهائي بشكل متتالٍ.

كذلك اطلعت اللجنة على كافة الترتيبات الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، من كافة النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية.

من جانب آخر، يُعقد غداً الثلاثاء الاجتماع التنسيقي والتحضيري لمباراتي الدور نصف النهائي، ثم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، وذلك في فندق قصر أبها بمدينة أبها.

وكانت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر تأهلت إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخبات الأردن واليمن والمغرب وتونس على الترتيب.