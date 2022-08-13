أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، اعتماد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وقالت إدارة تعليم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”: “مدير عام تعليم الرياض يعتمد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ”.

وفي وقت سابق، كشف المختص في شؤون المعلمين محمد الزارع عن طريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتماد النتائج رسميًّا.

الاعتراض على حركة النقل الداخلي:

وقال الزارع: إن الاعتراض على حركة النقل الداخلي تتم عن طريق حساب المعلم في نظام نور وفق الخطوات التالية:

الدخول للحساب في نظام نور

خدمات شؤون المعلمين

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام

فترة الاعتراض من 13/ 1 إلى 15/ 1/ 1444

اعتماد نتيجة الحركة في 16/ 1/ 1444

استعلام النقل الداخلي عبر نظام نور:

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:

ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.

ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.

ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.

ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.