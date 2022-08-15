يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد بداية الليل ببضعة ساعات اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022 بحسب ما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.

وقالت الجمعية إن الاقتران سيكون في الأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل

يذكر أنه رصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الجمعة 15 يوليو 2022 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث اقترنا ما بعد الساعة التاسعة مساء ولبقية الليل حيث فصل بينهما حوالي 4 درجات بالأفق الجنوب الشرقي في ظاهرة تم مشاهدتها بالعين المجردة.

القمر العملاق يزين سماء المملكة

وكان القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام رصد يوم الخميس 11 أغسطس، حيث كان حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.