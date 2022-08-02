عام بعد عام، يواصل اقتصاد المملكة تحقيق أسرع وتيرة للنمو، مع تسجيل نظرة مستقبلية مستقرة من قبل الوكالات الدولية له.

#فيديو | بعد جائحة كورونا؛ الاقتصاد السعودي، وأسرع وتيرة نمو منذ عقد مع نظرة مستقبلية مستقرة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/6mDU6gnLie — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 2, 2022

اقتصاد المملكة إلى الأمام

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، تقريرًا مصورًا يرصد كيف يسير اقتصاد المملكة إلى الأمام، بعد جائحة كوفيد-19، لافتة إلى إجماع المؤسسات الدولية، بأن الاقتصاد السعودي يسير إلى الأمام، فضلًا عن التوقعات بقفزة كبرى به.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للأنباء، أن اقتصاد المملكة سينمو بأسرع وتيرة منذ عقد عند 7.6% في عام 2022.

نظرة مستقبلية مستقرة

فيما منحت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الاقتصاد السعودي تصنيف A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستند التصنيف إلى 6 عناصر هي قوة الميزانية العامة، الاحتياطي المالي الضخم، مستويات الدين المعتدلة، مخزون الاحتياطات النفطية الضخم، تكاليف استخراج نفطية منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم.

كما أشارت وكالة “موديز” في تقريرها للتدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، مما سيسهم في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

قوة اقتصاد المملكة

أما صندوق النقد الدولي فتوقع كذلك نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% خلال عام 2022، حيث إن معدل النمو في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، وهو الأعلى في النمو الفصلي منذ عام 2011.

واختتمت هيئة الإذاعة والتليفزيون تقريرها، بأن هذه التقارير العالمية تؤكد على قوة اقتصاد المملكة وتنوعه، واعتماده على مؤسسات حكومية قوية ونظام مالي صلب.