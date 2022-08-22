أظهرت بيانات رسمية محدثة اليوم الاثنين، أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش في أكثر من 300 عام في 2020 عندما عانت البلاد تحت وطأة جائحة كوفيد-19، وكذلك تراجع أكبر من أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة.

انخفاض الناتج المحلي:

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11.0% في المائة في 2020. وكان هذا هبوطًا أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب والانخفاض الأكبر منذ عام 1709، بحسب بيانات تاريخية من بنك إنجلترا المركزي.

ويقوم الإحصائيون البريطانيون بشكل دوري بتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عندما يتوفر المزيد من البيانات.

تقديرات أولية:

وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020 عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ عام 1709. لكن المكتب عدّل مؤخرًا بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3%، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.