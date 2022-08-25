أُعلن مؤخراً عن اكتشاف بقايا عقار ريفي فاخر يعود لعصر دخول الإسلام منطقة النقب الجنوبية.

وأعلن مختصون الثلاثاء الماضي عن اكتشاف عقار ريفي فاخر عمره 1200 عام، وهو الأول من نوعه في النقب، ويضم (مجمع مقبب يعلوه صهريج مياه محفور في الصخور بعمق 3 أمتار).

يعود للقرنين الثامن والتاسع الميلادي

وأشاروا في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن تاريخ المبنى يعود إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، وتم تشييده حول فناء مركزي، ويتألف من 4 أجنحة مع غرف لتلبية احتياجات السكان.

ولفتوا إلى أن أحد الأجنحة كانت تضم قاعة مرصوفة بأرضية رخامية وحجرية وجدران مزينة بلوحات جدارية على جص رطب، وتم تلوين شظايا اللوحات الجدارية الصغيرة الموجودة بدقة بالألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأسود.

وفي وقت سابق؛ تم الإعلان عن اكتشاف مسجدين في المنطقة ذاتها؛ الأول عام 2019، والثاني في يونيو/حزيران الماضي، في مدينة رهط بالنقب.