نجح باحثون بجامعة “نورث وسترن” الأمريكية، في التوصل لطريقة يمكن من خلالها القضاء على المواد الكيميائية المسببة للسرطان والموجودة في مستلزمات الحياة اليومية، كأغلفة المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل النسائية.

طريقة لإزالة مواد PFAS

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال الباحثون إنهم تمكنوا من إزالة المواد المعروفة باسم “PFAS”، عن طريق استخدام الحرارة المنخفضة جنبًا إلى جنب مع هيدروكسيد الصوديوم.

وتم العثور على مواد “PFAS” في العديد من المنتجات، مثل المواد اللاصقة، والحاويات الصيدلانية، والأوراق، والدهانات.

وخلال تجربتهم، حدد الباحثون رابطاً ضعيفاً عبارة عن سلسلة من ذرات الأكسجين في نهاية روابط الكربون والفلور، والتي كانت في الأساس بوابة لفصل المواد الضارة الخطيرة.

ظهور منتجات خالية من PFAS

ونظرا لأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً اليوم، ظهرت منتجات بديلة في السوق خالية من PFAS مثل تلك المستخدمة في عبوات مياه الشرب.

ولطالما ارتبط التعرض طويل الأمد لـ PFAS بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن يستمر البحث في مقدار التعرض الذي يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أخطر المخاوف الصحية، حيث لا يمكن لجسم الإنسان التخلص من تلك المواد، بسبب احتوائها على روابط كربونية قوية.