تمكن الباحث في الفلك مشاري الجشعم، من اكتشاف مرصد فلكي في جبال آجا بمدينة حائل، حيث يعود تاريخه لأكثر من 3 آلاف عام، ويعد أول حضارة فلكية في المملكة والجزيرة العربية.

#النشرة_الرئيسة | اكتشاف مرصد فلكي في جبال آجا يعود لحضارة قديمة يزيد عمرها عن 3 آلاف عام. #قناة_السعودية pic.twitter.com/m19zboAUWr — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) August 8, 2022

مشاهدة أدلة بالمرصد

وحسب قناة “العربية”، ناقش النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة، خلالة ندوة علمية، قدمها صاحب الاكتشاف الأستاذ الجشعم، تفاصيل عن المرصد الفلكي ومشاهدة الأمر بالأدلة، بحضور عدد من علماء الفلك بالمملكة.

كما شاهد العلماء تطبيقًا علميًا في المرصد المكتشف بوادي ميشر، ومن خلال الدراسة تم التأكيد على العلاقة بين الفلك ونتائجه المتطابقة لمعتقدات قديمة تحكمها قوانين كونية ثابتة.

ورأوا أيضًا على أرض الواقع عبور قرص الشمس في المرصد المكتشف، من خلال الفتحة المحددة على ارتفاع درجة فلكية، والتي لا تتكرر في السنة إلا مرتين في 5 أغسطس برج الأسد، و5 مايو برج الثور.

مرصد من عصور قديمة

من جانبه، قال الدكتور زكي مصطفى أستاذ الفلك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الجشعم عمل جهدًا كبيرًا في عملية تزاوج الآثار مع علم الفلك، ووجد أرقامًا متوافقة تشير إلى أن المكتشف هو مرصد أنشئ في عصور قديمة لاستخدامات فلكية.

أول مرصد فلكي بالجزيرة العربية

ويعد هذا المرصد المكتشف هو أول مرصد فلكي بالجزيرة العربية، وهو ما يضيف بعدًا حضاريًا وتاريخيًا للمملكة وحائل.