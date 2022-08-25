أعلن برنامج سكني، عن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض، وذلك بعد انتهاء العمل واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع.

جاء في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

24 مشروعًا سكنيًا

وأوضح البرنامج أنه جرى تسليم جميع الوحدات السكنية للمستفيدين في المشروع الذي يقع على مساحة 15,473 م2 ويوفر 112 وحدة سكنية، استمراراً لمرحلة التسليمات التي بدأها “سكني” الشهر الماضي في 9 مدن بمختلف مناطق المملكة، والتي شملت 21 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء في مناطق: الرياض، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير.

وتشهد منطقة الرياض، تنفيذ 24 مشروعاً سكنيا تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة وتوفر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ضمن بيئة سكنية عصرية توفر أسلوب حياة يتوافق مع معايير جودة الحياة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة لتلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية.

مساحات خضراء

وتضم المشاريع السكنية التابعة لبرنامج سكني مساحات مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية لتوفير بيئة جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة.

ويوفر “سكني”، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذْ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).

وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ولفت إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.