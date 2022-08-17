توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

درجات الحرارة الكبرى:

وأفاد مركز الأرصاد عبر تويتر بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 47 درجة مئوية، والدمام وحفر الباطن 46، والمدينة المنورة والخرج ورفحاء 45، وبريدة والعلا 44 مئوية ومكة المكرمة والرياض وسكاكا ووادي الدواسر 43، وشرورة والمجمعة 42، وتبوك وعرعر والقريات وطريف 41، والدوادمي وينبع وحائل 40، وبيشة 39، وجدة ونجران 38، وجازان 37، والقنفذة 35، والطائف 34، وأبها 30، والباحة 29 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 18 درجة مئوية، والباحة والقريات 21، والطائف 23، وطريف 24، وتبوك ونجران والمجمعة 27، والوجه وحائل وعرعر وسكاكا والدوادمي ورفحا وبيشة والقنفذة 28 مئوية، وجازان 29، ومكة المكرمة وبريدة والعلا 30 ، والرياض وجدة والدمام وحفر الباطن والأحساء وينبع وشرورة ووادي الدواسر 31، والخرج 32، والمدينة المنورة 33 مئوية.