أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الأحساء سجّلت 47 درجة مئوية، تليها الدمام وحفر الباطن 46 درجة، ثم المدينة المنوّرة والخرج 45 درجة مئوية، ومكة المكرّمة وبريدة والعلا 44 مئوية.

أبهى تسجل أدنى حرارة

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، ثم القريات 20 درجة والباحة 21 درجة.

فيما سجّلت جدة والدمام وأبها والباحة وجازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة 90%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي :