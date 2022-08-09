كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.

الحرارة العظمى

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا 48 درجة مئوية، تليها الدمام والخرج 47 درجة، ثم الرياض ورفحاء 46 درجة مئوية، وكل من بريدة ووادي الدواسر والعلا 45 درجة مئوية.

الحرارة الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ16 درجة و17 درجة مئوية، ثم القريات 23 درجة.

وسجلت الدمام وجازان والباحة وأبها أعلى نسبة رطوبة 90 و95%.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.