أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تأكيدها على عدم الحاجة لتغير الصورة الشخصية للهوية الوطنية إلا في بعض الحالات.

وبينت أن تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

جاء ذلك ردًّا على أحد المواطنين الذي تساءل عن كيفية تغييره للصورة الشخصية لوالده أثناء تجديد الهوية.

لون الحجاب لصورة هوية المرأة:

وفي وقت سابق؛ أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر: إنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، ولا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بـ180 يومًا.

كما نفت الأحوال المدنية، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.

خدمات الأحوال عبر أبشر:

وقالت الأحوال في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.