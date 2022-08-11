أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن غرامة تأخير تجدد الهوية لا يمكن إلغاؤها أيضًا كان سبب التأخير.

وجاء ذلك ردًا على إحدى المواطنات قالت خلاله: “انتهت هويتي وأنا في دولة الابتعاث ولا قدرت أجددها من هناك، ونزلت علي غرامة تجديد هوية كيف ألغيها ؟ لأني مبتعثة والتأخير كان بعذر”.

تأخير تجديد الهوية

وفي وقت سابق؛ حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مواطن قال فيه: “الأحوال منتهية منذ ٤ أشهر كم الغرامة لو سمحت؟”.

وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك”.

آلية تغيير صورة الهوية

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حددت في وقت سابق، آلية تغيير الصورة الشخصية للمواطن في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، إنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأضافت أنه لا يلزم التجديد إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بمائة وثمانين يوماً.

ونفت الأحوال المدنية إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.