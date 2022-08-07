نجح الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي في التتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بعد تجاوز عقبة مصر اليوم.

الأخضر الشاب يحصد اللقب الثالث:

وتألق المنتخب السعودي بشكل لافت خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، ليحصد اللقب الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه.

وانفرد الأخضر بقائمة الأكثر تتويجًا بكأس العرب للشباب، متفوقًا على المنتخب المغربي تحت 20 عامًا، الذي يملك لقبين، كما أنه الأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية برصيد 6 مرات من أصل 8 نسخ.

المنتخب السعودي يفوز على مصر:

وانتهت، قبل قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره المصري في نهائي كأس العرب للشباب 2022، بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).