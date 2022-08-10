يُقدم الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري مستوى مميزًا ضمن منافسات بطولة دوري الألعاب الإسلامية.

الأخضر يتأهل لنصف النهائي

ولعب منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد المغرب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الإسلامية، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأهلت كتيبة سعد الشهري إلى الدور نصف النهائي، بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات دورة الألعاب الإسلامية، والتي تضم منتخبات أذربيجان والمغرب، بجانب إيران التي أعلنت الانسحاب.

إشادة بالمدرب سعد الشهري

وبعد نهاية المباراة، تفاعلت الجماهير مع مستوى الأخضر خلال الفترة الأخيرة، ليصبح اسم سعد الشهري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأشادت الجماهير بالأداء الذي ظهر عليه الأخضر الأولمبي مع الشهري سواء في دورة الألعاب الإسلامية الحالية، أو كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي توج بلقبها هذا العام للمرة الأولى في تاريخه، وتمنوا استمراره مع المنتخب لفترة أطول.

وقال الصحافي علي المرشود: “ألف مبروك للمنتخب السعودي الفوز على المغرب والوصول للدور نصف النهائي والتهنئة موصولة لوزير الرياضة واتحاد القدم وللمدرب سعد الشهري وللاعبين الأبطال وبإذن الله فالكم الفوز والوصول للنهائي”.