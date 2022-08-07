خطف الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

السعودية تحصد كأس العرب للشباب:

وانتهت، قبل قليل، مباراة منتخب السعودية ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022، بفوز الأخضر بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر الشاب بطل العرب:

وتفاعل الوسط الرياضي مع تتويج منتخب السعودية باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، ليصبح هاشتاق أخضر الشباب بطل العرب ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب حساب وزارة الرياضة: “صقورنا.. يحافظون على كأسهم من أبها”، وقال حسين البقعاوي: “السعودية تحتفل بجيل ذهبي واعد بتحقيق أخضر الشباب بطل العرب مبروك لنا عامةً.. مبروك لنا جميعًا”.

وقال الإعلامي محمد العميري: “ألف مبروك للأبطال وللجهاز الفني والإداري وللأحبة في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكل محبي الأخضر”، وكتب محمد سعيد آل درمة: “مبروك للوطن، تقدم ونجاح في جميع المجالات ولله الحمد”.

وعلق الإعلامي عادل الزهراني على تألق الأخضر قائلًا: “آسيويًّا.. عربيًّا.. بطولات متتالية وإنجازات متواصلة، مبروك للوطن”، وكتب أبو مرزوق: “سنين ذهبية للكرة السعودية وسنوات مليئة بالإنجازات والبطولات ما زال هنالك المزيد.. ومبروك يا وطن”،

وتابع الكاتب خالد أبو غانم: “صفحة ناصعة من صفحات أمجاد منتخباتنا بقيادة سعودية 100%.. ألف مليون ترليون مبروك بطولة العرب”، وقال عبدالرحمن أباعود: “مستوى ونتائج مميزة قدمتها هذه المجموعة المميزة.. القادم أجمل بإذن الله لتدعيم صفوف منتخب 2027”.