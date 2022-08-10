انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد المغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإسلامية، بتحقيق الأخضر لفوز بهدفين دون رد.

تألق السعودية ضد المغرب

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، خالد دغريري، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، هيثم عسيري، زياد الجهني، أحمد الغامدي ومحمد مران.

وانطلقت مباراة السعودية ضد المغرب بشكل سريع، وسط محاولات من الأخضر لهز الشباك سريعًا، ونجح زياد الجهني في هز الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

واستمرت المحاولات أملًا في التسجيل، وتمكن تركي المطيري من تعزيز تقدم الأخضر عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد المغرب في دورة الألعاب الإسلامية بهدفين نظيفين.

الأخضر لنصف النهائي

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات دورة الألعاب الإسلامية، والتي تضم منتخبات أذربيجان والمغرب، بجانب إيران التي أعلنت الانسحاب.