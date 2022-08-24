يستعد الأخضر تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، لبدء مشواره في بطولة كأس العرب للناشئين المقامة في الجزائر، مساء اليوم الأربعاء.

الأخضر يواجه المنتخب المصري اليوم

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره المصري عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب السويق في مدينة وهران الجزائرية.

وكان المنتخب السعودي للناشئين قد اختتم استعداداته لمواجهة مصر بحصة تدريبية على ملعب بوعقل، تركزت على التطبيقات التكتيكية المتوقع تنفيذها في مباراة اليوم.

ويتواجد الأخضر للناشئين في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر، سوريا ولبنان، وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا بالأمس، وستستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

استعدادات المنتخب السعودي للناشئين

وخاض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، معسكرًا في الطائف لمدة أسبوعين قبل السفر إلى وهران، حيث يطمح المدير الفني عبدالوهاب الحربي في الظهور بشكل مميز والمنافسة على لقب كأس العرب للناشئين.