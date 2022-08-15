يسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، ويطمح لمواصلة التألق وحصد اللقب.

الأخضر يواجه تركيا في النهائي

ونجح الأخضر في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية بعد فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع منتخب تركيا، يوم غد الثلاثاء.

وظهر منتخب السعودية بشكل مميز خلال النسخة الحالية من دورة الألعاب الإسلامية، حيث بدأ مشواره بالفوز على أذربيجان ثم المغرب، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويواجه الجزائر.

منتخب السعودية يسعى لحصد اللقب الثاني

ويُعد هذا التأهل هو الثاني لمنتخب السعودية، حيث سبق وصعد الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية عام 2005 التي أُقيمت في المملكة، وتوج بلقبها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

ويأمل منتخب السعودية في مواصلة التألق مع المدير الفني سعد الشهري، والتتويج باللقب الثاني في عام 2022، بعد حصده كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).