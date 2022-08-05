يستعد الأخضر تحت 20 عامًا بقيادة المدير الفني صالح المحمدي لخوض نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، أملًا في حصد اللقب الثاني تواليًا.

الأخضر في نهائيات كأس العرب للشباب

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين في عامي 1983 و1985.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب في النسختين الرابعة والخامسة في 2011 و2012، ونجح في الوصول إلى نهائي 2022، بعد فوزه بلقب النسخة الماضية.

ويتفوق الأخضر على جميع المشاركين؛ حيث إنه منذ انطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، نجح منتخبا تونس والمغرب فقط في التأهل إلى نهائيين متتاليين، بواقع مرة واحدة لكل منهما.

المنتخب السعودي في مواجهة مصر

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب 2022 بعد الفوز على نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد، فيما تأهل المنتخب المصري بعد تجاوزه لعقبة الجزائر بنتيجة 3/1.

ويملك الأخضر سجلًا مميزًا ضد المنتخب المصري ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتحبات الشباب، حيث إنهما تقابلا 3 مرات، ولم تخسر السعودية أي لقاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).