أنهى الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب تركيا.

الأخضر جاهز لمواجهة تركيا:

وخاض المنتخب السعودي حصة تدريبية اليوم، اشتملت على تدريبات استشفائية وبدنية، قبل أن يطبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية.

ونجح الأخضر في التأهل إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، بعد فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع منتخب تركيا، مساء يوم غد الثلاثاء.

المنتخب السعودي يسعى لحصد اللقب الثاني:

ويُعد هذا التأهل هو الثاني للمنتخب السعودي، حيث سبق وصعد الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية عام 2005 التي أُقيمت في المملكة، وتوج بلقبها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

ويأمل المنتخب السعودي في مواصلة التألق مع المدير الفني سعد الشهري، والتتويج باللقب الثاني في عام 2022، بعد حصده كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).