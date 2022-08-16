انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد تركيا في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، بتأخر الأخضر بهدف دون رد.

تأخر السعودية ضد تركيا

وبدأت مباراة السعودية ضد تركيا بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك مبكرًا، إلا أن تألق الدفاع التركي حرم اللاعبين من التسجيل، قبل أن يستقبل الأخضر هدفًا عن الدقيقة 26.

وجاء الهدف بعد عرضية من الجانب الأيمن، تصدى لها الحارس نواف العقيدي، لترتد إلى اللاعب ليسددها بقوة ويهز الشباك، وحاول اللاعبون تعديل النتيجة، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر السعودية ضد تركيا بهدف.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية بقيادة المدير الفني سعد الشهري، الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعديل النتيجة مبكرًا، والبحث عن هدف الفوز والتتويج بلقب دوري الألعاب الإسلامية.

الأخضر يسعى لحصد اللقب الثاني

ويُعد هذا التأهل هو الثاني لمنتخب السعودية، حيث سبق أن صعد الأخضر إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية عام 2005 التي أُقيمت في المملكة، وتوج بلقبها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.