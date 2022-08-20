انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، الأديب ورجل الأعمال صاحب الاثنينية عبدالمقصود خوجة، في أحد مستشفيات أمريكا.

ونعى عدد من الشخصيات، الأديب ورجل الأعمال الراحل، وأثنوا عليه وعلى سيرته العطرة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

كذلك نعت الموسوعة العالمية للأدب العربي “أدب” رجل الأعمال والثقافة عبدالمقصود خوجة الذي دعم الفكر والأدب عبر اثنينيته المشهورة، واحتفى من خلالها بأكثر من 452 مبدعًا.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو عبدالمقصود خوجة:

عبدالمقصود محمد سعيد خوجة (1936- 2022)، أديب ورجل أعمال سعودي، قاد العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية في السعودية أبرزها تأسيسه منتدى الاثنينية الثقافي الأدبي. في مدينة جدة عام 1403هـ/ 1982م الذي يحضره الأدباء والمفكرين والصحفيين من داخل السعودية وخارجها.

وتم من خلاله تكريم 440 عالمًا ومفكرًا وأديبًا منذ تأسيسه، وشغل العديد من المناصب الحكومية قبل أن يتجه إلى الأعمال الحرة.

منحته رابطة الأدب الحديث بالقاهرة الزمالة الفخرية تقديرًا لجهوده في رعاية الحركة الأدبية والفكرية في المملكة، وتم تكريم الاثنينية كمؤسسة ثقافية من قبل وزارة الإعلام في عام 2010م.