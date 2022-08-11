توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

أمطار تؤدي لجريان السيول

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-42كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية.

أما حالة البحر متوسط الموج فقد يصل إلى مائج مع السحب الرعدية خاصةً على الأجزاء الجنوبية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر متوسط الموج.