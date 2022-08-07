توقع المتحدث باسم المركز الوطني لـ الأرصاد، حسين القحطاني، استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالية على الرياض والشرقية.

فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالية على الرياض والشرقية #الإخبارية pic.twitter.com/ZeUe6hWUOh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2022

ارتفاع درجات الحرارة:

وأضاف القحطاني، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تقارير المركز الوطني للأرصاد تشير إلى أن المناطق الوسطى والشرقية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، فيما تتكون على المرتفعات السحب الرعدية الممطرة.

ولفت متحدث الأرصاد إلى أن تقرير الأرصاد اليوم توقع فرصة هطول أمطار على السواحل خاصة المناطق الساحلية لتبوك ومنطقة مكة المكرمة والمرتفعات الجبلية بشكل عام.

وأشار: “نلاحظ بشكل ملفت التغير والتباين في ظواهر الطقس على المملكة ما بين ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وهطول أمطار شديدة على المناطق الجنوبية ورياح نشطة تشهدها بعض المناطق”.

وأكد متحدث الأرصاد أنه من حُسن الطالع للمملكة إمكانية الاستمتاع بأجوائها بين المناطق الحارة والمعتدلة وأخرى ذات أجواء باردة ومناطق تهطل عليها الأمطار، وهناك سواحل شمالية معتدلة نسبيًّا.

استمرار الأمطار خلال 5 أيام:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين إلى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها التأثيرات التالية (جريان السيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز أن يستمر هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة من يوم الاثنين إلى الجمعة على مناطق:

1- جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، العيدابي، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبو عريش، صامطة، الطوال، جازان، فرسان).

2- نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة).

3- عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، بارق).

4- الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة).

5- مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، القنفذة).