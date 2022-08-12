أكد المركز الوطني لـ الأرصاد، استمراره في مراقبة المنخفض المداري في بحر العرب، الذي تم رصده اليوم الجمعة من خلال صور الأقمار الصناعية.

وقال المركز إن التوقعات من مخرجات النموذج العددي السعودي تشير إلى عدم وجود تأثير مباشر للمنخفض المداري على أجواء السعودية.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولايستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.