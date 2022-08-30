أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن فصل الخريف سيبدأ “أرصاديًا” الخميس المقبل.

أجواء متقلبة

وأضاف القحطاني أن الأجواء ستبقى متقلبة والحرارة متذبذبة، لافتًا إلى أن المركز سيعلن عن ملامح فصل الخريف بتقرير مفصل عن ذلك.

أروع أيام السنة بعد 40 يومًا

وفي سياق متصل، قال خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق في وقت سابق، إنه بعد عشرة أيام يبرد الماء والهواء آخر الليل، وبعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار.

وتابع الزعاق، في فيديو له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه بعد ثلاثين يومًا يتساوى الليل مع النهار، وبعد أربعين يومًا يدخل ألطف وأجمل وأروع أيام السنة (الوسم)، بحسب وصفه.