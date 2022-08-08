نفي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ما يتم تداوله عن انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس.

لا انخفاض في درجات الحرارة:

وأكد القحطاني أن المركز لم يعلن عن انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ابتداء من الخميس المقبل، بل ستظل في معدلاتها الصيفية، إذ سيكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات.

وردًّا على تغريدة الزميل فواز الأسلمي، أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عبر حسابه في تويتر، أن حديث زميلهم المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل عبر قناة الإخبارية كان واضحًا في رده حول الموجة الحارة الحالية ومعاودة درجات الحرارة إلى معدلاتها في الصيف.