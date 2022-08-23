أوضح المركز الوطني لـ للأرصاد، الوقت الأكثر حرارة خلال اليوم، لافتًا إلى أن ذروة ارتفاع درجة الحرارة هي الفترة من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

وقت الذروة:

وقال الحساب الرسمي لـ مركز الأرصاد عبر موقع تويتر: إن ذروة ارتفاع درجة الحرارة هي الفترة من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا؛ حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع طوال النهار بسبب تلقي الأرض حرارة أكثر في فصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.