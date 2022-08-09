أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 32.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12329.99 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، ومعدنية، والزامل للصناعات، وأسواق المزرعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وتهامة، والتموين، وذيب، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.81%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وأرامكو السعودية، والآمار، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الآمار، وصادرات، ووقت اللياقة، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 126.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22199.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 377 الف سهم تقاسمتها 1962 صفقة.