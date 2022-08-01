أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 139.87 نقطة ليقفل عند مستوى 12338.95 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 182 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والإنماء طوكيو م، وصدر، وولاء، وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، ومجموعة تداول، والتموين، ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 1.65% .

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وإعمار، وصادرات، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 110.77 نقاط ليقفل عند مستوى 21502.33 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 56.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 2353 صفقة.