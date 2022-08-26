تمثل منطقة غرين إيرث في خيمة العلوم أحد المواقع المعرفية والترفيهية بمهرجان العودة إلى الرياض، حيث تقدم تجارب متنوعة للأطفال تبدأ من محاكاة النباتات إلى استكشاف الحيوانات المنقرضة، عبر مجموعة من الوسائل المساعدة على الإدراك؛ لخوض تجارب جماعية تحفز على الرغبة في الاستكشاف والاستنتاج.

السفر الافتراضي:

ومنحت منطقة غرين إيرث فرصة للأطفال للتعرف على الحيوانات وأسباب انقراضها، عبر تمكينهم السفر الافتراضي إلى مواقعها من خلال مجسم الكرة الأرضية، لاسيما بالورقة التي تعطى لهم، بوصفها جواز سفر يُختم عليه لضمان عيشهم تجربة فريدة وفرصة للانتقال من دولة إلى أخرى، والاطلاع على مجموعات كبيرة من الحيوانات خصوصاً المنقرضة منها.

زراعة النباتات:

كما هناك الشخصية الترفيهية التي ترتدي زيًّا يحاكي نبات دوار الشمس، وتتجول في المنطقة بمعية الأطفال، وهم يقومون بزراعة النباتات، التي ترافقهم طوال رحلتهم؛ لمشاهدة نموها، الأمر الذي يتطلع فيه القائمون على هذه البرامج التعليمية الترفيهية إلى تعزيز الشغف المعرفي لدى جيل المستقبل، كما توفر في ذات الوقت تجربة صنع سحب مطرية، من خلال أدوات آمنة وسهلة الاستخدام، تمنح الصغار متعة التجربة، وتزودهم بجميع الجوانب المعلوماتية.

وتتميز منطقة غرين إيرث بمجموعة من العناصر والتجارب المثيرة، وحضور متخصصين في الأنشطة المعرفية يجيبون عن تساؤلات الأطفال، ويشاركونهم المعلومات بطريقة سهلة وواضحة تعزز إمكاناتهم وقدراتهم.

مواعيد مهرجان العودة للرياض:

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا،