أعلنت وزارة الاستثمار عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% في الربع الأول من 2022م. كما أعلنت أن هذا المعدل هو أقل مستوى لبطالة السعوديين منذ 10 سنوات.

تحسين البيئة الاستثمارية

وأكدت أن الجهود المبذولة أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمارات المحلية خلال عام 2021م إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2021م.

من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي أن المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م.