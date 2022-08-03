نشرت شركة ماكسار تكنولوجيز للأقمار الاصطناعية، صورًا تظهر موقع تصفية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بقلب العاصمة الأفغانية كابل، جراء غارة أمريكية أطلق خلالها صاروخين من طراز R9X Hellfire على منزل في حي شيربور الراقي.

وحسب تقرير مصور لقناة “الحدث”، أظهر الصور التي سجلتها الشركة المعنية بالتصوير بالأقمار الصناعية، موقع تصفية أيمن الظواهري في العاصمة كابل.

مقتل الظواهري

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الاثنين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أمريكية بأفغانستان، والتي تعد أكبر ضربة للتنظيم الإرهابي منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في عام 2011.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة له أن مهمة قتل الظواهري أعدت بعناية لتجنب سقوط مدنيين، موضحًا أن الظواهري قُتل بغارة من طائرة مسيرة “دون وجود قوات أمريكية على الأرض”.

عائلة الظواهري كشفته

وأشار إلى أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”، وذلك بعد أن تمكنت الاستخبارات من تحديد موقع أيمن الظواهري، حيث انتقل إلى وسط كابل للقاء أفراد من عائلته.

وأضاف أنه “لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين آخرين إلى الضرر بسبب الضربة”.

وجاءت عملية تحديد مكان الظواهري وقتله نتيجة عمل “دقيق ودؤوب” لمجتمع مكافحة الإرهاب والمخابرات، وذلك بعد اختبائه لسنوات.

فيما تمكن الصاروخان اللذان قتلا أيمن الظواهري، في عدم تدمير المنزل، ما يكشف مستوى الدقة في استهداف أمريكا للظواهري وعدم التعرض للمدنيين ووضع حياتهم في خطر.