صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات.

إحباط تهريب نحو (47) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة طحين، والقبض على مستقبليها.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/PpQkDGX31C — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 31, 2022

وقد تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (46,916,480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة، مؤكدًا أن رجال الأمن مستمرون بعزيمة وإصرار وحزم في تنفيذ مهامهم لمتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها والقبض على كل من يشارك فيها لينال جزاءه الرادع.